Экс-жена Остапчука пристыдила его новую девушку и попросила не трогать стены в "ее доме"
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Бывшая жена телеведущего возмутилась, что он привел в их дом новую девушку.
Нотариус Кристина Горняк, которая развелась со своим звездным супругом Владимиром Остапчуком, начала выяснять через социальные сети отношения с его новой пассией. Девушка через СМИ узнала, что ее бывший супруг привез возлюбленную в дом, который они начали строить вместе и она начала решать, как его обустраивать и какую стену нужно в будущем снести.
Кристина призналась, что не обижается на Владимира, подчеркнув, что ей все равно, где он будет жить со своей новой девушкой, но прежде, чем планировать что-то сносить в их доме, пусть решит вопрос с ней, как минимум выкупит ее часть. Об этом она подробно написала в своих Insta-stories.
По словам девушки, недвижимость была куплена в браке, поэтому она претендует на ее половину. И пока этот вопрос не решен, то новой девушке бывшего супруга не стоит хвастаться в сети тем, что она в нем будет менять, это минимум некрасиво.
Отметим, что Екатерина Полтавская за день до этого в своих stories показала, что Владимир привез ее дом, который находится в процесс стройки и показал его территорию. Девушка сразу начала делиться планами касательно его обустройства в будущем.
"Эту стенку надо снести. Зачем детям отдельная ванна – у родителей должна быть большая. Пусть на первый этаж ходят", — написала журналиста.
Сам Владимир Остапчук пока воздерживается от комментариев и не реагирует на публикации бывшей супруги, которая даже в сети опубликовала текст статьи 60 Семейного Кодекса Украины, согласно которой этот дом принадлежит им поровну.
"Телеграф" писал ранее, что украинский телеведущий Владимир Остапчук часто делится в сети новыми снимками со своей возлюбленной Екатериной Полтавской. Но новое фото пары вызвало споры в сети.