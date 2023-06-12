Екс-дружина Остапчука присоромила його нову дівчину та попросила не чіпати стіни у "її будинку"
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Колишня дружина телеведучого обурилася, що він привів до їхнього будинку свою нову кохану.
Нотаріус Христина Горняк, яка розлучилася зі своїм зірковим чоловіком Володимиром Остапчуком, почала з’ясовувати через соціальні мережі стосунки з його новою пасією. Дівчина через ЗМІ дізналася, що її колишній чоловік привіз кохану до будинку, який вони почали будувати разом і вона почала вирішувати, як його облаштовувати та яку стіну потрібно в майбутньому знести.
Христина зізналася, що не ображається на Володимира і їй байдуже, де він буде жити з новою обраницею, але перш ніж планувати щось зносити в їхньому домі, нехай вирішить питання з нею, щонайменше викупить її частину. Про це вона докладно написала у своїх Insta-stories.
За словами дівчини, нерухомість була куплена у шлюбі, тому вона претендує на її половину. І поки це питання не вирішене, то новій дівчині колишнього чоловіка не варто хвалитися в мережі тим, що вона в ньому мінятиме, це мінімім некрасиво.
Зазначимо, що Катерина Полтавська за день до цього у своїх stories показала, що Володимир привіз її будинок, який зараз у процесі будівництва та показав його територію. Дівчина одразу почала ділитися планами щодо його облаштування у майбутньому.
"Цю стінку треба знести. Навіщо дітям окрема ванна – у батьків має бути велика. Нехай на перший поверх ходять", — написала журналістка.
Сам Володимир Остапчук поки що утримується від коментарів та не реагує на публікації колишньої дружини, яка навіть у мережі опублікувала текст статті 60 Сімейного Кодексу України, згідно з яким цей будинок належить їм порівну.
"Телеграф" писав раніше, що український телеведучий Володимир Остапчук часто ділиться у мережі новими знімками зі своєю коханою Катериною Полтавською. Але нове фото пари викликало суперечки у мережі.