Испортят ваш образ: 5 моделей солнцезащитных очков, которые стоит выбросить

При выборе аксессуара важно ознакомиться с антитрендами этого лета

В летнем сезоне глазам нужна дополнительная защита, поэтому в жаркие дни не стоит выходить на улицу без солнцезащитных очков. Правда нужно уметь выбирать аксессуары под свой тип лица, а также стоит знать, какие модели в тренде и пользуются наибольшим спросом.

Если не хотите выглядеть нелепо, тогда откажитесь от солнцезащитных очков, которые давно вышли из моды. Стилисты перечислили пять таких моделей и объяснили, почему они потеряли свою актуальность. Об этом детально говорится в материале издания Obozrevatel.

Полупрозрачное стекло

Относительно недавно у всех модниц были аккуратные солнцезащитные очки с разноцветным полупрозрачным стеклом. Можно было приобрести аксессуар с розовым, желтым, голубым и другими яркими оттенками. Но такие очки сейчас не в моде, они так и не смогли выполнять самую важную свою функцию – защищать глаза от солнца.

солнцезащитные очки

Круглые

Такая модель солнцезащитных очков подходит далеко не всем, да и круглая форма сейчас выглядит довольно устарело и может испортить ваш стильный образ. Сейчас в тренде прямые углы, поэтому подберите себе хороший вариант такого формата.

солнцезащитные очки

Вайфареры

Такие очки относятся к стилю унисекс, отличаются лишь цветной оправой и массивностью. Вайфареры являются одной из самых распространенных моделей, но она также безнадежно устарела. Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, тогда стоит присмотреться к другим вариантам.

солнцезащитные очки

Кошачий глаз

Долгое время такие очки были популярны среди модниц, потому что такая модель весьма женственная и элегантная. Но потом все изменилось и теперь девушки отдают предпочтение массивным солнцезащитным очкам геометрической формы.

солнцезащитные очки

Очки с узорами на оправе

Узоры, надписи и другие элементы на таком летнем аксессуаре в этом сезоне будут выглядеть странно и точно не сделают ваш образ элегантным.

солнцезащитные очки

"Телеграф" писал ранее, что уже наступил пляжный сезон, поэтому модницам стоит ознакомиться с самыми популярными моделями купальников. Стилисты назвали семь главных трендов.