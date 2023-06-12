Круглые, кошачьи или массивная оправа: как выбрать солнцезащитные очки под разные типы лица (фото)
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При выборе очков нужно учитывать пропорции вашего лица
Невозможно представить летний сезон без солнцезащитных очков. Этот аксессуар не только защищает от солнца, а и служит отдельной деталью образа. В моде много вариантов очков, но важно найти оправу, которая подойдет именно вашему лицу.
Для круглого, квадратного, треугольного и других форм лица существуют свои правила подбора солнцезащитных очков. О них рассказывает блог стилистки gulevatatanja в Instagram.
Так, круглому лицу подойдут такие солнцезащитные очки: трапециевидные, "кошачьи глаза", прямоугольные, wayfarer и авиаторы. Если у вас лицо-"треугольник", то выбирайте авиаторы, wayfarer, а вот острых углов и массивных моделей следует избегать.
Девушкам с квадратной формой лица стоит остановить свой выбор на таких моделях очков: круглые, авиаторы, кошачьи глаза. Не стоит носить – квадратные, прямоугольные, а также очки с массивной оправой.
Если же ваше лицо относится к типу ромбовидного, то выбирайте очки-авиаторы, круглые оправы, oversize и wayfarer. Грушевидным лицам подходят трапециевидные, "кошачьи глаза", oversize и любые оправы, суженные к низу.
Обладательницы прямоугольной формы могут носить любые объемные оправы, которые сделают лицо меньше. Стилистка рекомендует выбирать оправы с яркими элементами, но избегать узких форм.
Широкий выбор солнцезащитных очков у девушек с овальными лицами: им идут любые очки по размеру лица, главное условие — оправа не должна быть больше скулы.
Как подобрать очки под форму лица
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