Круглые, кошачьи или массивная оправа: как выбрать солнцезащитные очки под разные типы лица (фото)

При выборе очков нужно учитывать пропорции вашего лица

Невозможно представить летний сезон без солнцезащитных очков. Этот аксессуар не только защищает от солнца, а и служит отдельной деталью образа. В моде много вариантов очков, но важно найти оправу, которая подойдет именно вашему лицу.

Для круглого, квадратного, треугольного и других форм лица существуют свои правила подбора солнцезащитных очков. О них рассказывает блог стилистки gulevatatanja в Instagram.

Так, круглому лицу подойдут такие солнцезащитные очки: трапециевидные, "кошачьи глаза", прямоугольные, wayfarer и авиаторы. Если у вас лицо-"треугольник", то выбирайте авиаторы, wayfarer, а вот острых углов и массивных моделей следует избегать.

Девушкам с квадратной формой лица стоит остановить свой выбор на таких моделях очков: круглые, авиаторы, кошачьи глаза. Не стоит носить – квадратные, прямоугольные, а также очки с массивной оправой.

Если же ваше лицо относится к типу ромбовидного, то выбирайте очки-авиаторы, круглые оправы, oversize и wayfarer. Грушевидным лицам подходят трапециевидные, "кошачьи глаза", oversize и любые оправы, суженные к низу.

Обладательницы прямоугольной формы могут носить любые объемные оправы, которые сделают лицо меньше. Стилистка рекомендует выбирать оправы с яркими элементами, но избегать узких форм.

Широкий выбор солнцезащитных очков у девушек с овальными лицами: им идут любые очки по размеру лица, главное условие — оправа не должна быть больше скулы.

Как подобрать очки под форму лица

Очки для круглого лица

Очки для квадратного лица

Очки для овального лица

Очки для треугольного лица

Очки для прямоугольного лица

Очки для ромбовидного лица

Очки для грушевидного лица

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