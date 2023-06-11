Эти босоножки вышли из моды в 2023-м: четыре антитренда лета, которые стоит заменить (фото)

К этим устаревшим моделям есть альтернативы, которе не уступают своим комфортом и стилем

Некоторые женщины не могут избавиться от своих любимых пар обуви, даже если они уже вышли из моды. К примеру, стилисты утверждают, что неактуальные сандалии могут полностью подорвать общее впечатление от образа.

Есть четыре модели летних босоножек, от которой желательно избавиться в этом году или отдать на благотворительность. Кроме того, на каждую антитрендовую модель есть своя альтернатива, которая в этом сезоне, наоборот, — находится на пике популярности. Об этом пишет today.

1. Босоножки на танкетке

Не только портит общее впечатление об образе, но и визуально добавляет лишней вес в нижней части тела. Избегать такой обуви следует особенно женщинам с тонкими лодыжками и узкими бедрами.

Лучше заменить танкетку на модную платформу, чтобы достичь наилучшего эффекта.

2. Босоножки с декором

А также принтом и различными украшениями вроде бантиков, рюш, стразов. Все это свидетельствуют о плохом вкусе. Они делают образ дешевым и придают их обладательнице более старшего возраста.

Лучше обратить внимание на базовые оттенки и минимализм.

3. Босоножки на тракторной подошве

Лучше выбрать плотную, но ровную подошву вместо тракторной.

4. Босоножки в гладиаторском стиле

Такие модели тоже были признаны устаревшими. Очень мало людей, кому они действительно подходят.

Стоит обратить внимание на босоножки с длинными завязками.

Продолжая тему летней обуви, напоминаем о босоножках на низком ходу. Этим летом в моде сандалии.