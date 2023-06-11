Ці босоніжки вийшли з моди у 2023-му: чотири антитренди літа, які варто замінити (фото)

До цих застарілих моделей є альтернативи, які не поступаються своїм комфортом і стилем

Деякі жінки не можуть позбутися своїх улюблених пар взуття, навіть якщо вони вже вийшли з моди. Наприклад, стилісти стверджують, що неактуальні сандалії можуть повністю підірвати загальне враження від образу.

Є чотири моделі літніх босоніжок, якої бажано позбутися цього року або віддати на благодійність. Крім того, на кожну антитрендову модель є своя альтернатива, яка цього сезону, навпаки, — знаходиться на піку популярності. Про це пише today.

1. Босоніжки на танкетці

Не тільки псує загальне враження про образ, а й візуально додає зайвої ваги в нижній частині тіла. Уникати такого взуття слід особливо жінкам з тонкими кісточками та вузькими стегнами.

Краще замінити танкетку на модну платформу, щоб досягти найкращого ефекту.

2. Босоніжки з декором

А також принтом та різними прикрасами на кшталт бантиків, рюш, стразів. Все це свідчить про поганий смак. Вони роблять образ дешевим і надають їх володарці старшого віку.

Краще звернути увагу на базові відтінки та мінімалізм.

3. Босоніжки на тракторній підошві

Краще вибрати щільну, але рівну підошву замість тракторної.

4. Босоніжки у гладіаторському стилі

Такі моделі також були визнані застарілими. Дуже мало людей, кому вони справді підходять.

Варто звернути увагу на босоніжки із довгими зав’язками.

Продовжуючи тему літнього взуття, нагадуємо про босоніжки на низькому ходу. Цього літа в моді сандалії.