Круглі, котячі чи масивна оправа: як вибрати сонцезахисні окуляри під різні типи обличчя (фото)

При виборі окулярів потрібно враховувати пропорції вашого обличчя

Неможливо уявити літній сезон без сонцезахисних окулярів. Цей аксесуар не тільки захищає від сонця, а служить окремою деталлю образу. У моді багато варіантів окулярів, але важливо знайти оправу, яка підійде саме вашому обличчю.

Для круглої, квадратної, трикутної та інших форм обличчя існують свої правила підбору сонцезахисних окулярів. Про них розповідає блог стилістки gulevatatanja в Instagram.

Так, круглому обличчу пасуватимуть такі сонцезахисні окуляри: трапецієподібні, "котячі очі", прямокутні, wayfarer і авіатори. Якщо у вас обличчя-"трикутник", то вибирайте авіатори, wayfarer, а ось гострих кутів і масивних моделей слід уникати.

Дівчатам із квадратною формою обличчя варто зупинити свій вибір на таких моделях окулярів: круглі, авіатори, "котячі очі". Не варто носити квадратні, прямокутні, а також окуляри з масивною оправою.

Якщо ж ваше обличчя відноситься до типу ромбоподібного, то вибирайте окуляри-авіатори, круглі оправи, oversize та wayfarer. Грушоподібним обличчям пасують трапецієподібні, "котячі очі", oversize і будь-які оправи, звужені до низу.

Власниці прямокутної форми можуть обирати будь-які об’ємні оправи, які зроблять обличчя меншим. Стилістка рекомендує вибирати оправи із яскравими елементами, але уникати вузьких форм.

Широкий вибір сонцезахисних окулярів у дівчат з овальними обличчями: їм личать будь-які окуляри за розміром обличчя, головна умова — оправа не повинна бути більшою за вилицю.

Як підібрати окуляри під форму обличчя

Окуляри для круглого обличчя

Окуляри для квадратного обличчя

Окуляри для овального обличчя

Окуляри для трикутного обличчя

Окуляри для прямокутного обличчя

Окуляри для ромбоподібного обличчя

Окуляри для грушоподібного обличчя

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