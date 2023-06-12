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Зіпсують ваш образ: 5 моделей сонцезахисних окулярів, які варто викинути

Автор
Світлана Шкурупій
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Автор
Сонцезахисні окуляри
Сонцезахисні окуляри. Фото krasavica.info

При виборі аксесуара важливо ознайомитись з антитрендами цього літа

У літньому сезоні очам потрібний додатковий захист, тому у спекотні дні не варто виходити на вулицю без сонцезахисних окулярів. Правда потрібно вміти вибирати аксесуари під свій тип обличчя, а також варто знати, які моделі в тренді й користуються найбільшим попитом.

Якщо не хочете виглядати безглуздо, тоді відмовтеся від сонцезахисних окулярів, які давно вийшли з моди. Стилісти перерахували п’ять таких моделей та пояснили, чому вони втратили свою актуальність. Про це детально йдеться у матеріалі видання Obozrevatel.

Напівпрозоре скло

Нещодавно у всіх модниць були акуратні сонцезахисні окуляри з різнобарвним напівпрозорим склом. Можна було придбати аксесуар із рожевим, жовтим, блакитним та іншими яскравими відтінками. Але такі окуляри зараз не в моді, вони так і не змогли виконувати найважливішу функцію – захищати очі від сонця.

Сонцезахисні окуляри з напівпрозорим склом
Сонцезахисні окуляри

Круглі

Така модель сонцезахисних окулярів підходить далеко не всім, та й кругла форма зараз виглядає досить застарілою і може зіпсувати ваш стильний образ. Зараз у тренді прямі кути, тому підберіть собі гарний варіант такого формату.

сонцезахисні окуляри круглої форми
Сонцезахисні окуляри

Вайфарери

Такі окуляри відносяться до стилю унісекс, відрізняються лише кольоровою оправою та масивністю. Вайфарери є однією з найпоширеніших моделей, але вона також безнадійно застаріла. Якщо ви хочете зробити наголос на своїй індивідуальності, тоді варто придивитися до інших варіантів.

сонцезахисні окуляри вайфарери у пластиковій оправі
Сонцезахисні окуляри

Кошаче око

Довгий час такі окуляри були популярні серед модниць, тому що така модель дуже жіночна та елегантна. Але потім все змінилося і тепер дівчата віддають перевагу масивним сонцезахисним окулярам геометричної форми.

сонцезахисні окуляри котяче око
Сонцезахисні окуляри

Окуляри з візерунками на оправі

Візерунки, написи та інші елементи на такому літньому аксесуарі цього сезону будуть виглядати дивно і точно не зроблять ваш образ елегантним.

сонцезахисні окуляри з візерунком
Сонцезахисні окуляри

"Телеграф" писав раніше, що вже настав пляжний сезон, тому модницям варто ознайомитися із найпопулярнішими моделями купальників. Стилісти назвали сім головних трендів.

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#Окуляри #Стиль #Образ