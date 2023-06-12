Зіпсують ваш образ: 5 моделей сонцезахисних окулярів, які варто викинути

При виборі аксесуара важливо ознайомитись з антитрендами цього літа

У літньому сезоні очам потрібний додатковий захист, тому у спекотні дні не варто виходити на вулицю без сонцезахисних окулярів. Правда потрібно вміти вибирати аксесуари під свій тип обличчя, а також варто знати, які моделі в тренді й користуються найбільшим попитом.

Якщо не хочете виглядати безглуздо, тоді відмовтеся від сонцезахисних окулярів, які давно вийшли з моди. Стилісти перерахували п’ять таких моделей та пояснили, чому вони втратили свою актуальність. Про це детально йдеться у матеріалі видання Obozrevatel.

Напівпрозоре скло

Нещодавно у всіх модниць були акуратні сонцезахисні окуляри з різнобарвним напівпрозорим склом. Можна було придбати аксесуар із рожевим, жовтим, блакитним та іншими яскравими відтінками. Але такі окуляри зараз не в моді, вони так і не змогли виконувати найважливішу функцію – захищати очі від сонця.

Сонцезахисні окуляри

Круглі

Така модель сонцезахисних окулярів підходить далеко не всім, та й кругла форма зараз виглядає досить застарілою і може зіпсувати ваш стильний образ. Зараз у тренді прямі кути, тому підберіть собі гарний варіант такого формату.

Сонцезахисні окуляри

Вайфарери

Такі окуляри відносяться до стилю унісекс, відрізняються лише кольоровою оправою та масивністю. Вайфарери є однією з найпоширеніших моделей, але вона також безнадійно застаріла. Якщо ви хочете зробити наголос на своїй індивідуальності, тоді варто придивитися до інших варіантів.

Сонцезахисні окуляри

Кошаче око

Довгий час такі окуляри були популярні серед модниць, тому що така модель дуже жіночна та елегантна. Але потім все змінилося і тепер дівчата віддають перевагу масивним сонцезахисним окулярам геометричної форми.

Сонцезахисні окуляри

Окуляри з візерунками на оправі

Візерунки, написи та інші елементи на такому літньому аксесуарі цього сезону будуть виглядати дивно і точно не зроблять ваш образ елегантним.

Сонцезахисні окуляри

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