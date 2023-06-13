Таропрогноз на 14 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

На этот день все карты выпали в обратных позициях

В среду, 14 июня 2023 года, у многих могут отмениться планы и возникнуть неприятности, однако другие наоборот смогут решить какую-то проблему в своей жизни.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка жезлов, перевернутая Пятерка кубков, перевернутый Маг

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка жезлов

В среду у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Перевернутая Пятерка кубков

В обычном положении эта карта называется "Владыка недостатка в наслаждениях" и она обещает потери, однако Вам она выпала перевернутой, что является добрым знаком. Скоро к Вам вернется что-то утерянное, — это может быть как утерянная радость жизни или уверенность, так и человек, с которым Вы давно не общались.

Перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что 14 июня либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в июне Землю еще накроют магнитные бури, — одна из них затянется аж на три дня.