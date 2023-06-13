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Таропрогноз на 14 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 14 червня
Прогноз Таро, на що всім чекати 14 червня. Фото telegraf.com.ua

На цей день усі карти випали у зворотних позиціях

У середу, 14 червня 2023 року, у багатьох можуть скасувати плани та виникнути неприємності, проте інші навпаки зможуть вирішити якусь проблему у своєму житті.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на чотирнадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка жезлів, перевернута П’ятірка кубків, перевернутий Маг

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка жезлів

У середу у Вас може все валитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Перевернута П’ятірка кубків

У звичайному положенні ця карта називається "Владика нестачі в насолодах" і вона обіцяє втрати, проте Вам вона випала перевернутою, що є добрим знаком. Скоро до Вас повернеться щось загублене, це може бути як втрачена радість життя чи впевненість, так і людина, з якою Ви давно не спілкувалися.

Перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що 14 червня або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особистість, якій не можна довіряти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у червні Землю ще накриють магнітні бурі, — одна з них затягнеться аж на три дні.

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