Шанс встать на ноги: у этих знаков Зодиака дела скоро резко пойдут вверх по картам Таро

Два знака Зодиака могут готовить кошельки

Середина июня в 2023 году многим принесет финансовые трудности, однако некоторые знаки Зодиака наоборот смогут заметно улучшить свое финансовое положение.

Этими знаками являются Дева и Весы, — говорит финансовый расклад Таро от "Телеграфа", составленный на неделю с 12 по 18 июня.

Девам выпала перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта значит, что Ваше Солнце снова взойдет. После потерь и страданий Вы снова сможете встать на ноги, получите преимущество, шанс на успех и могущество. Ждите на этой неделе хороших новостей, связанных с работой и финансами.

Весам выпал Король жезлов

Карта обещает, что на этой неделе Вы сможете достичь финансового преуспевания благодаря последовательности и предприимчивости, — не бойтесь продвигать идеи и проявлять фантазию, поскольку в ближайшее время будет просто добиться желаемого. Кроме того, может появиться финансовая поддержка со стороны, покровитель.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в денежном плане до конца года по картам Таро.