Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Тельцов ждет успех, а Львам придется затянуть пояс

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

В середине июня 2023 года некоторые смогут добиться хороших результатов на работе, у других же могут возникнуть неожиданные препятствия в делах, что приведет к финансовым потерям.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вам возможно придется тревожиться из-за денег, — Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете потерять работу.

Телец — Десятка кубков

Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что Ваш успех не обязательно будет материальным, — но Вы в любом случае будете удовлетворены своим положением.

Близнецы — перевернутая Тройка кубков

В перевернутом положении это не самая благоприятная карта, — Ваша работа может принести меньшие результаты, чем Вы рассчитывали, а какие-то планы могут отмениться.

Рак — перевернутая Четверка жезлов

Обычно это хорошая карта, но в перевернутом виде она говорит, что пока ожидать результатов Вашей работы не стоит, надо стараться работать эффективнее или сменить сферу деятельности. Хорошие новости еще будут, но не сейчас.

Лев — Восьмерка мечей

Вам придется "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.

Дева — перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта значит, что Ваше Солнце снова взойдет. После потерь и страданий Вы снова сможете встать на ноги, получите преимущество, шанс на успех и могущество.

Весы — Король жезлов

Карта обещает, что на следующей неделе Вы сможете достичь финансового преуспевания благодаря последовательности и предприимчивости, — не бойтесь продвигать идеи и проявлять фантазию, поскольку будет просто добиться желаемого. Кроме того, может появиться финансовая поддержка со стороны, покровитель.

Скорпион — Девятка жезлов

Эта карта обещает, что Ваши финансовые дела на следующей неделе будут обстоять более-менее благополучно. Если ситуация была плоха, то Вы наконец сможете свести концы с концами и улучшить положение.

Стрелец — Рыцарь пентаклей

Эта карта говорит, что Вы достигнете желаемых результатов, однако не сейчас, а спустя время, при этом придется честно потрудиться для этого. На легкие деньги рассчитывать не стоит и от рисков пока лучше воздержаться.

Козерог — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Водолей — Семерка жезлов

Карта обещает, что на следующей неделе Вам стоит ждать прибыли, однако она дастся Вам не без труда, и скорее всего будет не слишком большой. Но все равно приятно, верно?

Рыбы — Двойка кубков

В основном эта карта говорит о любви и отношениях, однако в финансовом плане она может означать объединение ресурсов, взаимовыгодное партнерство и материальную обеспеченность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца этого года по картам Таро.