Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Тельців чекає успіх, а Левам доведеться затягнути пояс

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

У середині червня 2023 року деякі зможуть досягти хороших результатів на роботі, у той час як в інших можуть виникнути несподівані перешкоди у справах, що призведе до фінансових втрат.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Трійка мечів

У цьому положенні карта попереджає, що найближчого тижня Вам, можливо, доведеться турбуватися через гроші, — Ваші партнери з бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Телець — Десятка кубків

Це карта щастя, успіху, сімейного благополуччя, проте вона вказує на те, що Ваш успіх не обов’язково буде матеріальним, — але Ви в будь-якому випадку будете задоволені своїм становищем.

Близнюки — перевернута Трійка кубків

У перевернутому положенні це не найсприятливіша карта, — Ваша робота може принести менші результати, ніж Ви розраховували, а якісь плани можуть скасуватись.

Рак — перевернута Четвірка жезлів

Зазвичай це хороша карта, але в перевернутому вигляді вона каже, що поки очікувати результатів Вашої роботи не варто, треба намагатися працювати ефективніше або змінити сферу діяльності. Хороші новини ще будуть, але не зараз.

Лев — Вісімка мечів

Вам доведеться "затягнути пояс", оскільки на зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

Діва — перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта означає, що Ваше Сонце знову зійде. Після втрат та страждань Ви знову зможете стати на ноги, отримаєте перевагу, шанс на успіх та могутність.

Терези — Король жезлів

Карта обіцяє, що на наступному тижні Ви зможете досягти фінансового успіху завдяки послідовності та заповзятливості, — не бійтеся просувати ідеї та проявляти фантазію, оскільки буде просто досягти бажаного. Крім того, може з’явитися фінансова підтримка з боку покровителя.

Скорпіон — Дев’ятка жезлів

Ця карта обіцяє, що Ваші фінансові справи наступного тижня будуть більш-менш благополучними. Якщо ситуація була погана, то Ви нарешті зможете звести кінці з кінцями та покращити становище.

Стрілець — Лицар пентаклів

Ця карта каже, що Ви досягнете бажаних результатів, проте не зараз, а згодом, при цьому доведеться чесно попрацювати для цього. На легкі гроші розраховувати не варто і від ризиків поки що краще утриматися.

Козоріг — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Водолій — Сімка жезлів

Карта обіцяє, що наступного тижня Вам варто чекати прибутку, проте він дасться Вам не без труднощів, і швидше за все буде не надто великим. Але все одно приємно, правда?

Риби — Двійка кубків

Здебільшого ця карта говорить про кохання та стосунки, однак у фінансовому плані вона може означати об’єднання ресурсів, взаємовигідне партнерство та матеріальну забезпеченість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця цього року за картами Таро.