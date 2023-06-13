Шанс стати на ноги: у цих знаків Зодіаку справи скоро різко підуть вгору згідно з картами Таро

Два знаки Зодіаку можуть готувати гаманці

Середина червня 2023 року багатьом принесе фінансові труднощі, проте деякі знаки Зодіаку, навпаки, зможуть помітно покращити своє фінансове становище.

Цими знаками є Діва і Терези, — говорить фінансовий розклад Таро від "Телеграфу", складений на тиждень з 12 по 18 червня.

Дівам випала перегорнута Десятка мечів

У цьому положенні карта означає, що Ваше Сонце знову зійде. Після втрат та страждань Ви знову зможете стати на ноги, отримаєте перевагу, шанс на успіх та могутність. Чекайте на цьому тижні хороших новин, пов’язаних із роботою та фінансами.

Терезам випав Король жезлів

Карта обіцяє, що на цьому тижні Ви зможете досягти фінансового успіху завдяки послідовності та заповзятливості, — не бійтеся просувати ідеї та виявляти фантазію, оскільки найближчим часом буде просто досягти бажаного. Крім того, може з’явитися фінансова підтримка з боку покровителя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в грошовому плані до кінця року за картами Таро.