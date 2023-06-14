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Опытные дачники завязывают листья чеснока в узел: что это дает

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Как ускорить созревание чеснока
Как ускорить созревание чеснока. Фото фото из открытых источников

Для растения создают стрессовые условия

Выращивая на участке разнообразные культуры огородники надеются получить богатый урожай, как с картинки. Для достижения этой цели некоторые обращаются к оригинальным методам ухода за растениями.

Один из таких методов — завязать листья чеснока в узел. Примерно с середины лета у некоторых растений начинается постепенный отток питательных веществ из надземной части растений к луковице, пишет Telegram-канал "Дача. Сад та город UA". У чеснока этот процесс происходит сравнительно медленно. Именно для того, чтобы надземная часть быстрее усохла, огородники придумали завязывать листья в узел.

После того как перья чеснока будут завязаны, формирование луковицы ускорится. Кроме того, благодаря этому лайфхаку головки чеснока становятся больше и дольше хранятся.

Завязывать в узел листья чеснока советуют через несколько недель после удаления стрелки, которая закручивается и за 7-12 дней до сбора урожая. При этом важно сильно не затягивать узел и не ломать листья. Надземная часть чеснока не должна быть повреждена.

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#Чеснок #Огород #Лайфхак