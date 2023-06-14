Досвідчені дачники зав’язують листя часнику у вузол: що це дає

Для рослини створюють стресові умови

Вирощуючи на ділянці різноманітні культури, городники сподіваються отримати багатий урожай, як з картинки. Для досягнення цієї мети дехто звертається до оригінальних методів догляду за рослинами.

Один із таких методів – зав’язати листя часнику у вузол. Приблизно з середини літа у деяких рослин починається поступовий відтік поживних речовин із надземної частини до цибулини, пише Telegram-канал "Дача. Сад та город UA". У часнику цей процес відбувається порівняно повільно. Саме для того, щоб надземна частина швидше усохла, городники вигадали зав’язувати листя у вузол.

Після того як пір’я часнику буде зав’язане, формування цибулини прискориться. Крім того, завдяки цьому лайфхаку головки часнику стають більшими та довше зберігаються.

Зав’язувати у вузол листя часнику радять за кілька тижнів після видалення стрілки, яка закручується і за 7-12 днів до збирання врожаю. При цьому важливо не затягувати вузол і не ламати листя. Надземна частина часнику не повинна бути пошкоджена.

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