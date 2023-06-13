Справа не одного дня: як вивести мокрець на городі

Повністю позбутися цього бур’яну практично неможливо

Боротьба з бур’янами на городі — клопітне і трудомістке заняття. Особливо багато турбот дачникам завдає мокрець. На вигляд це дуже ніжна рослина, але за короткий термін вона може заполонити собою весь простір.

Мокрець добре почувається в тінистих ділянках з підвищеною вологістю, але завдяки своїй невибагливості не менш добре розростається і в інших умовах. Живучість цього бур’яну пояснюється тим, що мокрець за сезон встигає кілька разів викинути насіння.

На городі це зовсім небажаний гість. Мокрець сильно розростається і щільно прикриває землю, городні культури не одержують необхідного сонячного світла. До того ж погано прогрівається ґрунт, що веде за собою розмноження бактерій та паразитів.

Дачникам важливо знати, що мокрець — це не той бур’ян, якого можна позбутися за один раз. У цьому випадку допоможе лише систематична робота.

Як вивести мокрець на городі

Боротьбу треба розпочинати, як тільки зійде сніг. На землі потрібно розстелити темну плівку, під якою ґрунт буде швидше прогріватися, а насіння мокрецю проростатиме. Після появи під плівкою білих ниткоподібних пагонів плівку потрібно прибрати. Це обов’язково потрібно робити в сонячний ясний день, щоб паростки висушилися, пише "Бабусин сад".

Перед посівом моркви, петрушки та інших рослин грядки потрібно добре розпушити. Таким чином вдасться поглибити насіння мокрецю та ускладнити його проростання. Далі можна висівати культурні рослини, іноді доглядаючи за грядками й позбавляючись від паростків бур’яну, що знову з’явилися.

Під час прополювання мокрецю відточену сапку слід заганяти в землю на глибину до двох сантиметрів, де розташована основна маса коренів. Зрубані рослини обов’язково потрібно прибирати з городу. Інакше тоненькі волоски, розташовані вздовж стебел, вбираючи ґрунтову вологу, допомагають вже виполотій рослині зберігати свою життєздатність, щоб незабаром знову дати корені.

Розпушувати землю потрібно часто — через кожні 10-15 днів.

Не варто нехтувати боротьбою з мокрецем і восени. Коли ще стоїть тепла погода, а з грядок зібраний весь урожай, у мокрецю з’являються нові можливості безперешкодно зростати. Якщо в цей момент не позбавитися бур’яну, навесні він дасть пишні сходи.

Попри трудомісткість, прополювання вважається найефективнішим засобом боротьби з мокрецем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися із бур’яном на ділянці за допомогою горілки.