Допоможе горілка: рецепт ефективного засобу від бур’янів

Дивний, але робочий спосіб проти шкідників на городі

Щоб виростити овочі або квіти, потрібно дотримуватись дуже багатьох правил, постійно стежити за ними, оберігати від факторів, які можуть нашкодити їм. Водночас бур’яни з’являються з нізвідки й чудово ростуть за будь-яких умов. При боротьбі з ними доводиться виявити фантазію.

Досвідчені городники з’ясували, що знищити бур’ян на ділянці можна за допомогою горілки. Цей дивний, але нехитрий засіб працює досить ефективно.

Як вивести бур’яни за допомогою горілки

Змішайте 30 мл будь-якої горілки (підійде навіть найдешевша) з двома склянками води та краплею засобу для миття посуду. Для суперефективного результату змішайте інгредієнти в пульверизаторі та рясно обприскуйте бур’яни.

Цей засіб спрацює тільки в тому випадку, якщо оброблюване місце перебуватиме під прямим сонячним промінням. Секрет у тому, що горілка зневоднює бур’яни, а сонце сушить їх.

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