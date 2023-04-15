Поможет водка: рецепт эффективного средства от сорняков

Странный, но рабочий способ против вредителей на огороде

Чтобы вырастить овощи или цветы, нужно соблюсти очень много правил, постоянно следить за ними, оберегать от факторов, которые могут им навредить. В то же время сорняки появляются из ниоткуда и прекрасно растут при любых условиях. При борьбе с ними приходится проявить фантазию.

Опытные огородники выяснили, что уничтожить бурьян на участке можно с помощью водки. Это странное, но нехитрое средство работает довольно эффективно.

Как вывести сорняки с помощью водки

Смешайте 30 мл любой водки (подойдет даже самая дешевая) с двумя стаканами воды и каплей средства для мытья посуды. Для суперэффективного результата смешайте ингредиенты в пульверизаторе и обильно опрыскайте сорняки.

Это средство сработает только в том случае, если обрабатываемое место будет находиться под прямыми солнечными лучами. Секрет средства в том, что водка обезвоживает сорняки, а солнце сушит их.

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