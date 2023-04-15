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Поможет водка: рецепт эффективного средства от сорняков

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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На что только не пойдешь, чтобы избавиться от бурьяна
На что только не пойдешь, чтобы избавиться от бурьяна. Фото agro-business.com.ua

Странный, но рабочий способ против вредителей на огороде

Чтобы вырастить овощи или цветы, нужно соблюсти очень много правил, постоянно следить за ними, оберегать от факторов, которые могут им навредить. В то же время сорняки появляются из ниоткуда и прекрасно растут при любых условиях. При борьбе с ними приходится проявить фантазию.

Опытные огородники выяснили, что уничтожить бурьян на участке можно с помощью водки. Это странное, но нехитрое средство работает довольно эффективно.

Как вывести сорняки с помощью водки

Смешайте 30 мл любой водки (подойдет даже самая дешевая) с двумя стаканами воды и каплей средства для мытья посуды. Для суперэффективного результата смешайте ингредиенты в пульверизаторе и обильно опрыскайте сорняки.

Это средство сработает только в том случае, если обрабатываемое место будет находиться под прямыми солнечными лучами. Секрет средства в том, что водка обезвоживает сорняки, а солнце сушит их.

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Теги:
#Водка #Сорняки #Бурьян #Огород