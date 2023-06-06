Часник виросте великим і не буде сохнути: якими двома розчинами його поливати

Отримати щедрий урожай часнику просто, якщо не забувати підгодовувати рослину необхідними речовинами

Часник — хоч і не вибаглива культура на городі, але як і інші рослини потребує правильних добрив. Досвідчені дачники зазвичай готують підживлення своїми руками, не використовуючи магазинних хімікатів.

У червні потрібно удобрити часник двома саморобними розчинами. Так часник виросте розміром з кулак, не сохнутиме і не жовтітиме, передає ukr.media.

Як удобрювати часник нашатирним настоєм? Нашатирний спирт (аміак) забезпечує рослину азотом. Вам знадобиться 2 ст. ложки рідини, просто розбавте її у відрі води. Застосовувати підживлення потрібно відразу, поки не почалося випаровування речовини. До речі, аміачне добриво не тільки сприяє зростанню та зміцненню часнику, а й захищає його від шкідників.

Як приготувати часник з попелу? Саморобне добриво наситить культуру калієм та фосфором, що сприятливо позначиться на формуванні цибулин і підтримає кореневу систему. Достатньо однієї склянки золи на 10 л води. Поливайте грядки одержаним розчином, розраховуйте близько 5 л рідини на один "квадрат" землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини потрібно висаджувати поряд із часником. Правильне сусідство підвищить урожайність культури.