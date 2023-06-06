Чеснок вырастет крупным и не будет сохнуть: какими двумя растворами его поливать

Получить щедрый урожай чеснока просто, если не забывать подкармливать растение необходимыми веществами

Чеснок – хоть и не прихотливая культура на огороде, но как и другие растения нуждается в правильных удобрениях. Опытные дачники обычно готовят подкормки своими руками, не используя магазинных химикатов.

В июне нужно удобрить чеснок двумя самодельными растворами. Так чеснок вырастет размером с кулак, не будет сохнуть и желтеть, передает ukr.media.

Как удобрять чеснок нашатырным настоем? Нашатырный спирт (аммиак) обеспечивает растение азотом. Вам понадобится 2 ст. ложки жидкости, просто разбавьте ее в ведре воды. Применять подкормку нужно сразу, пока не началось испарение вещества. К слову, аммиачное удобрение не только способствует росту и укреплению чеснока, а и защищает его от вредителей.

Как приготовить подкормку для чеснока из золы? Самодельное удобрение насытит культуру калием и фосфором, что благоприятно скажется на формировании луковиц и поддержит корневую систему. Достаточно одного стакана золы на 10 л воды. Поливайте грядки полученным раствором, рассчитывайте около 5 л жидкости на один "квадрат" земли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения нужно высаживать рядом с чесноком. Правильное соседство повысит урожайность культуры.