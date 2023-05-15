Часник виросте розміром з кулак: що посадити поряд, щоб покращити врожай

Найбільш вигідні комбінації для часнику – рости біля цих рослин

Вирішили виростити часник на своєму городі? Це дуже хороша ідея, адже цей овоч дуже корисний, а також має "мистецтво" надання особливого смаку та аромату стравам. І, як і інші рослини на городі, часник потребує особливого догляду.

Також, щоб збільшити свій урожай часнику, ви повинні знати про хороше для нього сусідство, пише santeplus. Тому сьогодні ми й хочемо розповісти, де й поряд із якими рослинами часник можна і потрібно висаджувати.

Які рослини корисно садити поряд із часником

Полуниця — відмінний сусід для вирощування більшого та смачного часнику. Зі свого боку, полуниця отримає благословенний захист від грибків, равликів та інших ґрунтових шкідників, які не переносять часник.

Морква — посів цього овочу поруч із часником також захистить їх від мух та попелиці.

— посів цього овочу поруч із часником також захистить їх від мух та попелиці. Салат також є неоціненним сусідом часнику для стимуляції його росту. Навпаки, він виграє від цього сусідства, оскільки йому більше не загрожуватимуть равлики, попелиця та інші шкідники.

також є неоціненним сусідом часнику для стимуляції його росту. Навпаки, він виграє від цього сусідства, оскільки йому більше не загрожуватимуть равлики, попелиця та інші шкідники. Шпинат - затіняє ґрунт і пригнічує зростання бур’янів, за що натомість отримує захист від паразитів та хвороб.

Хрін - овочі добре поєднуються один з одним і підвищують поживну цінність один одного.

овочі добре поєднуються один з одним і підвищують поживну цінність один одного. Буряк розпушить ґрунт і покращить його структуру для часнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, який лайфхак городників допоможе виростити голівки часнику вдвічі більше. Нюанс полягає в особливій маніпуляції із ґрунтом.