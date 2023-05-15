Часник виросте розміром з кулак: що посадити поряд, щоб покращити врожай
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Найбільш вигідні комбінації для часнику – рости біля цих рослин
Вирішили виростити часник на своєму городі? Це дуже хороша ідея, адже цей овоч дуже корисний, а також має "мистецтво" надання особливого смаку та аромату стравам. І, як і інші рослини на городі, часник потребує особливого догляду.
Також, щоб збільшити свій урожай часнику, ви повинні знати про хороше для нього сусідство, пише santeplus. Тому сьогодні ми й хочемо розповісти, де й поряд із якими рослинами часник можна і потрібно висаджувати.
Які рослини корисно садити поряд із часником
- Полуниця — відмінний сусід для вирощування більшого та смачного часнику. Зі свого боку, полуниця отримає благословенний захист від грибків, равликів та інших ґрунтових шкідників, які не переносять часник.
- Морква — посів цього овочу поруч із часником також захистить їх від мух та попелиці.
- Салат також є неоціненним сусідом часнику для стимуляції його росту. Навпаки, він виграє від цього сусідства, оскільки йому більше не загрожуватимуть равлики, попелиця та інші шкідники.
- Шпинат - затіняє ґрунт і пригнічує зростання бур’янів, за що натомість отримує захист від паразитів та хвороб.
- Хрін - овочі добре поєднуються один з одним і підвищують поживну цінність один одного.
- Буряк розпушить ґрунт і покращить його структуру для часнику.
Раніше "Телеграф" розповідав, який лайфхак городників допоможе виростити голівки часнику вдвічі більше. Нюанс полягає в особливій маніпуляції із ґрунтом.