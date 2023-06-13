Дело не одного дня: как вывести мокрицу на огороде

Полностью избавиться от этого бурьяна практически невозможно

Борьба с сорняками на огороде — хлопотное и трудозатратное занятие. Особенно много забот дачникам доставляет мокрица. На вид это очень нежное растение, но за короткий срок оно может заполонить собой все пространство.

Мокрица хорошо чувствует себя в тенистых участках с повышенной влажностью, но благодаря своей неприхотливости не менее хорошо разрастается и в других условиях. Живучесть этого бурьяна объясняется тем, что мокрица за сезон успевает несколько раз выбросить семена.

На огороде это совсем нежеланный гость. Мокрица сильно разрастается и плотно прикрывает землю, огородные культуры не получают необходимый солнечный свет. К тому же плохо прогревается почва, что ведет за собой размножение бактерий и паразитов.

Дачникам важно знать, что мокрица — это не тот бурьян, от которого можно избавиться за один раз. В этом случае поможет только систематическая работа.

Как вывести мокрицу на огороде

Борьбу нужно начинать как только сойдет снег. На земле нужно расстелить темную пленку, под которой почва будет быстрее прогреваться, а семена мокрицы прорастать. После появления под пленкой белых нитевидных побегов пленку нужно убрать. Это обязательно нужно делать в солнечный ясный день, чтобы ростки высушились, пишет "Бабушкин сад".

Перед посевом моркови, петрушки и других растений грядки нужно хорошо разрыхлить. Таким образом получится углубить семена мокреца и усложнить их прорастание. Далее можно высевать культурные растения, время от времени ухаживая за грядками и избавляясь от вновь появившихся ростков бурьяна.

Во время прополки мокреца отточенную тяпку следует загонять в землю на глубину до двух сантиметров, где расположена основная масса корней. Срубленные растения обязательно нужно убирать из огорода, в противном случае тоненькие волоски, расположенные вдоль стеблей, впитывая почвенную влагу, помогают уже выполотому растению сохранять свою жизнеспособность, чтобы вскоре снова дать корню.

Рыхлить землю нужно часто, через каждые 10-15 дней.

Не стоит пренебрегать борьбой с мокрицей и в осенний период. Когда стоит еще теплая погода, а с грядок собран весь урожай, у мокрицы появляются новые возможности беспрепятственно расти. Если в этот момент не избавиться от бурьяна, весной он даст пышные всходы.

Несмотря на трудоемкость, прополка считается самым эффективным средством борьбы против мокрицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с бурьяном на участке с помощью водки.