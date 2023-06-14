Таропрогноз на 15 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 15 июня 2023 года, некоторых ждут неприятные конфликты и несправедливость, в то время как у других могут наконец закончиться тяжелые времена.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Справедливость, перевернутая Восьмерка пентаклей, перевернутая Восьмерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после разочаровались в деле и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца июня по картам Таро.