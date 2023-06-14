Таропрогноз на 15 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У четвер, 15 червня 2023 року, на деяких чекають неприємні конфлікти та несправедливість, тоді як в інших можуть нарешті закінчитися важкі часи.
У всякому разі, саме так кажуть карти Таро, які випали на п’ятнадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Справедливість
Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю у відношенні до себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.
Перевернута Вісімка пентаклів
Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.
Перевернута Вісімка кубків
У цьому положенні карта може говорити про вчинену помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Більше того, вже скоро може з’явитися нове кохання чи стосунки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця червня за картами Таро.