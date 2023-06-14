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Таропрогноз на 15 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Прогноз Таро, на що всім чекати 15 червня Новина оновлена 14 червня 2023, 16:13
Прогноз Таро, на що всім чекати 15 червня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 15 червня 2023 року, на деяких чекають неприємні конфлікти та несправедливість, тоді як в інших можуть нарешті закінчитися важкі часи.

У всякому разі, саме так кажуть карти Таро, які випали на п’ятнадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Справедливість, перевернута Вісімка пентаклів, перевернута Вісімка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю у відношенні до себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про вчинену помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Більше того, вже скоро може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця червня за картами Таро.

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