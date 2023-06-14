Приемная дочь известного рэпера Эминема вышла замуж и похвасталась свадебным платьем

Пара обручилась еще два года назад

30-летняя Алайна Мари Скотт, приемная дочь всемирно известного рэпера Эминема, сыграла свадьбу со своим возлюбленным Мэттом Меллером. Пара поженилась еще 9 июня, но свадебными фотографиями с подписчиками похвасталась в Instagram лишь сейчас.

Торжество состоялось в Детройте (штат Мичиган), подружкой невесты стала родная дочь исполнителя Хейли Джейд. Для особенного дня девушка выбрала платье от бренда Katerina Bocci с пышным шлейфом и приталенным силуэтом. А ее подружки были в длинных платьях черного цвета от Revelry.

"9 июня 2023 года просто один из лучших дней в моей жизни в этой жизни и в следующей моя душа всегда найдет твою", — подписала публикацию Алайна Мари.

дочь Эминема вышла замуж

На кадрах, опубликованных в сети, влюбленные позируют на крыше, в лифте, а также на танцполе и выглядят очень счастливыми. Невеста также похвасталась кольцами, свадебной вечеринкой и показала подписчикам место, где состоялось бракосочетание.

Также девушка опубликовала видео, на котором сначала позирует в белом шелковом халате с перьями и показывает обручальное кольцо, а потом стоит в свадебном наряде и целует своего супруга.

дочь Эминема вышла замуж

Отметим, что Эминем удочерил Алайну Мари в начале 2000-х годов со своей тогдашней женой Ким Скотт, потому что ее мама девушки, родная сестра Ким, боролась с наркотической зависимостью, а в 2016 году скончалась.

"Телеграф" писал ранее, что британская актриса, звезда фильма "Кинг-Конг" Наоми Уоттс впервые вышла замуж в 54 года. Новостью о радостном событии она поделилась в сети и показала поклонникам свой наряд.