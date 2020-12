Эминем выпустил новый альбом и неожиданно извинился перед Рианной

Американский рэпер Эминем, который в июле этого года представил совместный трек с Kid Cudi, выпустил новый альбом-сюрприз, дополняющий его 11-й студийный альбом "Music to Be Murdered By" - "Music To Be Murdered By - Side B". Певец использовал одну из новых песен Zeus, чтобы извиниться перед Рианной за то, что причинил ей страдания из-за просочившихся текстов его песен.

Как сообщает CNN, в 2019 году в сети появился его старый трек Things Get Worse (Rihanna Diss), в котором рэпер сообщает, что он "принимает сторону Криса Брауна и тоже бы избил эту стерву" (в 2009 году Браун, состоявший в отношениях с певицей, действительно избил Рианну).

"Но я еще раз обещаю быть честным/И искренне извиняюсь, Рианна", - читает Эминем. "Из-за той песни, которая просочилась, извини, Ри/Это не должно было причинить тебе горе. Тем не менее, это было неправильно с моей стороны".

Хип-хоп исполнитель Крис Браун отрицал свою вину, но суд приговорил певца к общественным работам и пяти годам условно. После инцидента Браун раскаялся и не раз публично извинялся перед певицей.

Рианна и Крис Браун

Добавим, что у Эминема и Рианны выходило два совместных хита - Love The Way You Lie и The Monster.

В 2020 году барбадосская исполнительница Рианна отметила 15 лет своего первого сингла.