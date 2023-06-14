Прийомна дочка відомого репера Емінема вийшла заміж і похвалилася весільною сукнею

Пара побралася ще два роки тому

30-річна Алайна Марі Скотт, прийомна дочка всесвітньо відомого репера Емінема, зіграла весілля зі своїм коханим Меттом Меллером. Пара одружилася ще 9 червня, але весільними фотографіями з підписниками похвалилася в Instagram лише зараз.

Урочистість відбулася у Детройті (штат Мічиган), подружкою нареченої стала рідна дочка виконавця Хейлі Джейд. Для особливого дня дівчина вибрала сукню від бренду Katerina Bocci з пишним шлейфом та приталеним силуетом. А її подружки були у довгих сукнях чорного кольору від Revelry.

"9 червня 2023 року просто один із найкращих днів у моєму житті. У цьому житті і в наступному моя душа завжди знайде твою", — підписала публікацію Алайна Марі.

дочка Емінема вийшла заміж

На кадрах, опублікованих у мережі, закохані позують на даху, ліфті, а також на танцполі і виглядають дуже щасливими. Наречена також похвалилася обручками, весільною вечіркою та показала прихильникам місце, де відбулося одруження.

Також дівчина опублікувала відео, на якому спочатку позує в білому шовковому халаті з пір’ям і показує обручку, а потім стоїть у весільному вбранні й цілує свого чоловіка.

дочка Емінема вийшла заміж

Зазначимо, що Емінем удочерив Алайну Марі на початку 2000-х років зі своєю тодішньою дружиною Кім Скотт, бо мати дівчинки, рідна сестра Кім, боролася з наркотичною залежністю, а в 2016 році померла.

"Телеграф" писав раніше, що британська актриса, зірка фільму "Кінг-Конг" Наомі Воттс вперше вийшла заміж у 54 роки. Новиною про радісну подію вона поділилася в мережі та показала шанувальникам своє вбрання.