Против солиста Rammstein возбудили дело об изнасилованиях: что известно

Известно как минимум о двух случаях

60-летнего немецкий вокалист Тилля Линдеманна, который является фронтменом метал-группы Rammstein, которая поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором, обвиняют в изнасилованиях. Прокуратура Берлина уже начала расследование.

Немецкий музыкант неоднократно был фигурантом многих скандалов и в начале месяца в сети ходили слухи, что после одного из своих концертов Тилль якобы изнасиловал фанатку и по этой причине группа находилась на грани распада. Деталями инцидента поделилось издание Bild.

Прокуратура Берлина начала расследование по двум уголовным делам против солиста Rammstein. Его подозревают в принуждении к сексу или иных насильственных действиях сексуального характера (по статье 177 УК ФРГ).

Правоохранители начали расследование после того, как против исполнителя подали два заявления. Одно было отправлено в берлинскую полицию, а второе – в прокуратуру. Но источник не уточнил, что конкретно было указано в письмах.

Немецкие силовые структуры пока официально не сообщали о начале следствия против известного вокалиста.

"Телеграф" писал ранее, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон обвинен в изнасиловании. Женщина подала против него иск на сумму 5 млн долларов.