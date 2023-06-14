Проти соліста Rammstein порушили справу про зґвалтування: що відомо

Відомо як мінімум про два випадки

60-річного німецького вокаліста Тілля Ліндеманна, який є фронтменом метал-групи Rammstein, яка підтримує Україну в боротьбі з російським агресором, звинувачують у зґвалтуваннях. Прокуратура Берліна вже розпочала розслідування.

Німецький музикант неодноразово був фігурантом багатьох скандалів і на початку місяця в мережі ходили чутки, що після одного зі своїх концертів Тілль нібито зґвалтував фанатку і з цієї причини гурт перебував на межі розпаду. Деталями інциденту поділилося видання Bild.

Прокуратура Берліна розпочала розслідування у двох кримінальних справах проти соліста Rammstein. Його підозрюють у примусі до сексу чи інших насильницьких дій сексуального характеру (за статтею 177 КК ФРН).

Правоохоронці розпочали розслідування після того, як проти виконавця подали дві заяви. Одна була відправлена до берлінської поліції, а друга – до прокуратури. Але джерело не уточнило, що конкретно було зазначено у листах.

Німецькі силові структури поки що офіційно не повідомляли про початок слідства проти відомого вокаліста.

"Телеграф" писав раніше, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон звинувачений у зґвалтуванні. Жінка подала проти нього позов на суму 5 млн. доларів.