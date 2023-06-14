Корсеты и кружево: стилист назвала топ-5 главных трендов этого лета

Этот сезон будет женственным, дерзким и романтичным

Приближаются жаркие летние дни, поэтому следует пересмотреть свой гардероб и возможно добавить в него несколько новых вещей, благодаря которым можно легко формировать стильный образ. А еще лучше ознакомиться с главными трендами лета-2023, чтобы всегда выглядеть безупречно.

О самых ярких тенденциях этого сезона на своей странице в Instagram рассказала стилист Самаль Сан подчеркнув, что в целом он ожидается женственным, дерзким, романтичным и будет пестрить кружевом, цветами и прозрачной одеждой.

Какие вещи будут в тренде этим летом

Корсеты

Этот сексуальный элемент одежды вернулся в моду не так давно, но он отлично подчеркивает фигуру, делая изгибы выразительными и правильными. Их можно надевать на обнаженное тело, а также на рубашки или платья.

модные корсеты в летнем сезоне 2023

Кружево

Это настоящий хит сезона, об этом свидетельствует количество вещей из многоликого кружева в свежих коллекциях лучших модельеров мира. Ажурная отделка стильно смотрится на платьях, боди и блузах.

кружево - тренд 2023 года

Абстрактный принт

В трендовых принтах 2023 преобладают абстрактные узоры, поэтому смело можно покупать такие вещи и формировать с ними свой образ. Эксперты отмечают, что такой узор на одежде не обязательно должен содержать смысл или быть на что-то похожим.

абстрактный принт в одежде

Банты и 3D-цветы

Популярностью этим летом будут пользоваться массивные банты, а также 3D-цветы, это может быть бутон или цветок пиона, орхидеи, розы, которыми украшают платья, блузы или топы. Если их правильно сочетать с одеждой, то образ получится весьма стильным.

Банты и 3D-цветы - тренды летнего сезона 2023

Бельевой стиль

По словам стилистов, он уже в моде не первый год и не покидает список трендов. Он подразумевает использование в повседневном гардеробе топов, платьев-комбинаций, юбок, которые можно сочетать с другой различной одеждой.

Бельевой стиль в одежде

"Телеграф" писал ранее, какие юбки следует выбирать в этом сезоне. Стилисты рассказали, какие модели будут в моде и как правильно их выбирать.