Корсети та мереживо: стиліст назвала топ-5 головних трендів цього літа

Цей сезон буде жіночним, зухвалим та романтичним.

Наближаються спекотні літні дні, тому слід переглянути свій гардероб і додати до нього кілька нових речей, завдяки яким можна легко формувати стильний образ. А ще краще ознайомитись із головними трендами літа-2023, щоб завжди виглядати бездоганно.

Про найяскравіші тенденції цього сезону на своїй сторінці в Instagram розповіла стиліст Самаль Сан підкресливши, що загалом він очікується жіночним, зухвалим, романтичним і буде рясніти мереживом, квітами та прозорим одягом.

Які речі будуть у тренді цього літа

Корсети

Цей сексуальний елемент одягу повернувся в моду нещодавно, але він чудово підкреслює фігуру, роблячи вигини виразними та правильними. Їх можна одягати на оголене тіло, а також на сорочки чи сукні.

модні корсети в літньому сезоні 2023

Мереживо

Це справжній хіт сезону, про це свідчить кількість речей із багатоликого мережива у свіжих колекціях найкращих модельєрів світу. Ажурне оздоблення стильно виглядає на сукнях, боді та блузах.

мереживо — тренд 2023 року

Абстрактний принт

У трендових принтах 2023 року переважають абстрактні візерунки, тому сміливо можна купувати такі речі та формувати з ними свій образ. Експерти зазначають, що такий візерунок на одязі не обов’язково має містити сенс чи бути схожим на щось.

абстрактний принт в одязі

Банти та 3D-квіти

Популярністю цього літа будуть користуватися масивні банти, а також 3D-квіти, це може бути бутон або квітка півонії, орхідеї, троянди, якими прикрашають сукні, блузи або топи. Якщо їх правильно поєднувати з одягом, то образ буде дуже стильним.

Банти та 3D-квіти — тренди літнього сезону 2023

Білизняний стиль

За словами стилістів, він уже в моді не перший рік і не залишає списку трендів. Його можна використовувати в повсякденному гардеробі, обираючи топи, сукні-комбінації, спідниці, які можна поєднувати з іншим різним одягом.

Білизняний стиль в одязі

"Телеграф" писав раніше, які спідниці слід обирати цього сезону. Стилісти розповіли, які моделі будуть у моді та як правильно їх обирати.