Готовьтесь к подлости, неудачам и разрывам: каким знакам Зодиака скоро очень не повезет по картам Таро
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Неудачниками этой недели стали четыре знака Зодиака
Сразу нескольких знаков Зодиака вот-вот ждут неприятности: они вскоре могут сделать неверный выбор, потерять деньги, расстаться с близким человеком или нажить проблемы другого рода.
Этими знаками являются Овен, Телец, Весы и Водолей, говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" сделал на эту неделю.
Овнам выпал перевернутый Туз мечей
Эта карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.
Тельцам выпала перевернутая Девятка пентаклей
В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.
Весам выпала Семерка кубков
Вскоре Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.
Водолеям выпала перевернутая Тройка кубков
В следующую неделю удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.