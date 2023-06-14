Готовьтесь к подлости, неудачам и разрывам: каким знакам Зодиака скоро очень не повезет по картам Таро

Неудачниками этой недели стали четыре знака Зодиака

Сразу нескольких знаков Зодиака вот-вот ждут неприятности: они вскоре могут сделать неверный выбор, потерять деньги, расстаться с близким человеком или нажить проблемы другого рода.

Этими знаками являются Овен, Телец, Весы и Водолей, говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" сделал на эту неделю.

Овнам выпал перевернутый Туз мечей

Эта карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Тельцам выпала перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Весам выпала Семерка кубков

Вскоре Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Водолеям выпала перевернутая Тройка кубков

В следующую неделю удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.