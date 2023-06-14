Готуйтеся до підлості, невдач і розривів: яким знакам Зодіаку скоро дуже не пощастить згідно з картами Таро

Невдахами цього тижня стали чотири знаки Зодіаку

Одразу кількох знаків Зодіаку ось-ось чекають неприємності: вони невдовзі можуть зробити невірний вибір, втратити гроші, розійтися з близькою людиною чи нажити проблем іншого роду.

Цими знаками є Овен, Телець, Терези і Водолій, говорить розклад за картами Таро, який "Телеграф" зробив на цей тиждень.

Овнам випав перевернутий Туз мечів

Ця карта попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Тельцям випала перегорнута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Терезам випала Сімка кубків

Незабаром Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Водоліям випала перевернута Трійка кубків

Наступного тижня успіх може бути не на Вашому боці, якесь задумане підприємство може завершитися не так, як Ви б того хотіли. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.