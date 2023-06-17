Отличное время для работы и вложений: трем знакам Зодиака карты Таро обещают скорый успех

Все труды на неделе окупятся сполна

Вторая половина июня сразу для трех знаков Зодиака будет благоприятной, — они смогут заключить хорошие сделки, успешно завершить дела и сделать выгодные вложения.

Этими знаками являются Близнецы, Козероги и Рыбы, говорит гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 июня 2023 года.

Близнецам выпала Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Козерогам выпала Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас следующая неделя. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Рыбам выпала Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшие дни будут благоприятными для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.