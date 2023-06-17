Чудовий час для роботи та вкладень: трьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють успіх

Всі зусилля на тижні окупляться сповна

Друга половина червня одразу для трьох знаків Зодіаку буде сприятливою, — вони зможуть укласти вигідні угоди, успішно завершити справи та зробити прибуткові вкладення.

Цими знаками є Близнюки, Козороги та Риби, говорить гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 червня 2023 року.

Близнюкам випала Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Козорогам випала Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас наступний тиждень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Рибам випала Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчими днями будуть сприятливими для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.