Как выглядеть стройнее: хитрости, о которых должна знать каждая девушка

Эти "фишки" помогут скрыть недостатки фигуры

Девушки при формировании модного образа пользуются различными хитростями, которые, например, помогают визуально удлинить ноги или сделать фигуру стройнее. Для этого можно немного "поиграть" с одеждой и уметь правильно расставлять акценты в образе.

Эксперты в материале Miridei рассказали, к каким советам нужно прислушаться модницам, если они хотят визуально "спрятать" парочку лишних килограммов. И речь идет не только о "правильной" одежде, но и умении ее комбинировать.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее

Легкие тканевые платья

Платья – отличный вариант в жаркую погоду, а легкие тканевые фасоны отлично подойдут для девушек с пышной фигурой. Они прикроют бедра и скроют живот. Для того, чтобы образ получился стильным, эксперты советуют подобрать парочку аксессуаров, например, сумочку или ремешок.

Линейные юбки

Такой фасон юбок подойдет для девушек, у которых широкие бедра. А вот обладательницам стройных икр подойдет юбка А-силуэта, в таком случае можно скрыть лишние объемы, но подчеркнуть красивые ножки.

Высокие каблуки

Выбирайте шпильки или обувь на танкетке, потому что они визуально будут стройнить фигуру. При чем они удлиняют не только бедра, но и лодыжки и икры. Высокие каблуки лучше всего выбирать под платья и юбки.

Монохромные цвета

Выглядеть стройнее можно не только благодаря черному цвету в одежде, также визуально будут стройнить и делать фигуру более утонченной зеленые, винные и шоколадные оттенки. Лучше всего выбирать однотонный наряд, без блеска ткани.

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