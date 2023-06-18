Як виглядати стрункішою: хитрощі, про які має знати кожна дівчина

Ці "фішки" допоможуть приховати недоліки фігури

Дівчата при формуванні модного образу користуються різними хитрощами, які, наприклад, допомагають візуально подовжити ноги або зробити фігуру стрункішою. Для цього можна трохи "пограти" з одягом та вміти правильно розставляти акценти в образі.

Експерти в матеріалі Miridei розповіли, до яких порад потрібно прислухатися модницям, якщо вони хочуть візуально "заховати" кілька зайвих кілограмів. І йдеться не тільки про "правильний" одяг, а й уміння його комбінувати.

Як одягатися, щоб виглядати стрункішою

Легкі тканинні сукні

Сукні – чудовий варіант у спеку, а легкі тканинні фасони відмінно підійдуть для дівчат з пишною фігурою. Вони прикриють стегна та приховають живіт. Для того, щоб образ вийшов стильним, експерти радять підібрати кілька аксесуарів, наприклад, сумочку або ремінець.

Лінійні спідниці

Такий фасон спідниць підійде для дівчат, які мають широкі стегна. А ось власницям струнких литок підійде спідниця А-силуету, в такому випадку можна приховати зайві обсяги, але підкреслити гарні ніжки.

Високі підбори

Вибирайте шпильки або взуття на танкетці, тому що вони візуально роблять фігуру стрункішою. При чому вони подовжують не лише стегна, а й кісточки та ікри. Високі підбори найкраще вибирати під сукні та спідниці. Образ можно доповнити аксесуарами.

Монохромні кольори

Виглядати стрункіше можна не тільки завдяки чорному кольору в одязі, також візуально зроблять фігуру стрункішою і витонченою зелені, винні та шоколадні відтінки. Найкраще вибирати однотонне вбрання, без блиску тканини.

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