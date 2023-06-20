Не только цветочный: какие принты в одежде сейчас на пике популярности

Принты в одежде – это модный способ самовыражения

Это лето богато на различные тренды, которые помогают всегда выглядеть стильно, необычно и красиво. Но важную деталь в образе играют принты в одежде, поскольку они задают тон и при правильном сочетании вещей look однозначно получится выигрышным.

В летнем сезоне 2023 эксперты советуют присмотреться к различным принтам, а не только цветочным, которые пользуются популярностью не первый год. Детальнее о том, на что следует обратить снимание рассказали в материале Vogue.

Какие принты в одежде актуальны этим летом

Флористический

Модные дизайнеры уверяют, что платья, юбки и топы с таким принтом будут лучшим выбором как для повседневного, так и для вечернего образа. Он освежает, добавляет романтичности, нежности и женственности.

стильный образ с флористическим принтом

Polka dot

Это один из принтов, которые считают нестареющей классикой, с ним можно создавать разнообразные вариации. Стильно будет смотреться как мелкий узор, так и яркие крупные точки.

стильный образ с принтом Polka dot

Полосатый

С помощью этого принта можно сделать необычным и стильным даже самый простой наряд. Образ подойдет как для деловой встречи, так и для прогулки с друзьями. Этим летом не бойтесь экспериментировать и пробуйте разнообразные крои, в частности асимметрию и объемность.

стильный образ с полосатым принтом

Клетка виши

В этом летнем сезоне клеточный принт продолжает свое шествие на подиуме, он универсальный и вместе с тем очень разнообразный. С его помощью можно создать женственный и неповторимый образ.

стильный образ с принтом клетка виши

Ренессанс

Многие модные дизайнеры вдохновились легендарными картинами известных художников эпохи Ренессанса, поэтому украсить свои платья, миди-юбки, жакеты и костюмы этими принтами.

стильный образ с принтом Ренессанс

"Телеграф" писал ранее, как стильно этим летом носить юбки. Обратите внимание на несколько важных деталей.