Не лише квітковий: які принти в одязі зараз на піку популярності
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Принти в одязі – це модний спосіб самовираження
Це літо багате на різні тренди, які допомагають завжди виглядати стильно, незвичайно та красиво. Але важливу деталь в образі грають принти в одязі, оскільки вони задають тон і при правильному поєднанні речей look однозначно вийде виграшним.
У літньому сезоні 2023 року експерти радять придивитися до різних принтів, а не тільки квіткових, які користуються популярністю не перший рік. Детальніше про те, на що слід звернути знімання, розповіли в матеріалі Vogue.
Які принти в одязі актуальні цього літа
Флористичний
Модні дизайнери запевняють, що сукні, спідниці та топи з таким принтом будуть найкращим вибором як для повсякденного, так і вечірнього образу. Він освіжає, додає романтичності, ніжності та жіночності.
Polka dot
Це один із принтів, які вважають нестаріючою класикою, з ним можна створювати різноманітні варіації. Стильно виглядатиме як дрібний візерунок, так і яскраві великі крапки.
Смугастий
За допомогою цього принта можна зробити незвичайним і стильним навіть найпростіше вбрання. Образ підійде як ділової зустрічі, так прогулянки з друзями. Цього літа не бійтеся експериментувати і пробуйте різноманітні крої, зокрема асиметрію та об’ємність.
Клітина віші
Цього літнього сезону клітинний принт продовжує свою ходу на подіумі, він універсальний і водночас дуже різноманітний. З його допомогою можна створити жіночний та неповторний образ.
Ренесанс
Багато модних дизайнерів надихнулися легендарними картинами відомих художників епохи Ренесансу, тому прикрасити свої сукні, міді-спідниці, жакети та костюми цими принтами.
"Телеграф" писав раніше, як стильно цього літа носити спідниці. Зверніть увагу на кілька важливих деталей.