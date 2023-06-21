Обладают омолаживающим эффектом: какие цвета в одежде стоит выбирать женщинам после 40 лет

Женщины после 40 лет не должны отказываться от яркой одежды

Цвет – это важная составляющая любого образа, поэтому его нужно уметь комбинировать, например, используя правило "трех цветов". Есть оттенки в одежде, которые визуально делают человека старше, а есть те, что наоборот, обладают омолаживающим эффектом.

Эксперты рассказали в материале издания "Апостроф", какие цвета следует выбирать женщинам после 40 лет при формировании образа, чтобы он "омолаживал" их, но при этом оставался стильным и гармоничным.

Какие цвета в одежде делают женщину моложе

Бирюзовый

Этот цвет подойдет под любой оттенок кожи, он дарит ощущение свежести, прохлады, добавляя образу нежности и женственности. Бирюзовый оттенок в одежде визуально "подсвечивает" кожу и делает женщину моложе.

Кейт Миддлтон в бирюзовом платье

Красный и ярко-розовый

Это страстные цвета, которые привлекают внимание и визуально "омолаживают" образ женщин после 40 лет, поэтому не бойтесь выбирать наряды таких оттенков. Классический красный отвлекает внимание от мелких морщин и других несовершенств кожи.

Мэй Маск в ярко-красном костюме

Светло-голубой

Этот цвет подходит большинству женщин, можно выбирать светло-голубой, обычный голубой или даже фиолетовый. Такие оттенки выравнивают цвет лица, омолаживают и придают образу легкости и свежести.

Королева-консорт Камилла в голубом платье

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