Мають омолоджуючий ефект: які кольори в одязі варто вибирати жінкам після 40 років

Жінки після 40 років не повинні відмовлятися від яскравого одягу

Колір — це важлива складова будь-якого образу, тому його потрібно вміти комбінувати, наприклад, використовуючи правило "трьох кольорів". Є відтінки в одязі, які візуально роблять людину старшою, а є ті, що навпаки, мають омолоджуючий ефект.

Експерти розповіли у матеріалі видання "Апостроф", які кольори слід обирати жінкам після 40 років при формуванні образу, щоб він "омолоджував" їх, але при цьому залишався стильним та гармонійним.

Які кольори в одязі роблять жінку молодшою

Бірюзовий

Цей колір підійде під будь-який відтінок шкіри, він дарує відчуття свіжості, прохолоди, додаючи образу ніжності та жіночності. Бірюзовий відтінок в одязі візуально "підсвічує" шкіру і робить жінку молодшою.

Кейт Міддлтон у бірюзовій сукні

Червоний та яскраво-рожевий

Це пристрасні кольори, які привертають увагу та візуально "омолоджують" образ жінок після 40 років, тому не бійтеся вибирати вбрання таких відтінків. Класичний червоний відволікає увагу від дрібних зморшок та інших недосконалостей шкіри.

Мей Маск у яскраво-червоному костюмі

Світло-блакитний

Цей колір підходить більшості жінок, можна вибирати світло-блакитний, звичайний блакитний або навіть фіолетовий. Такі відтінки вирівнюють колір обличчя, омолоджують і надають образу легкості та свіжості.

Королева-консорт Камілла в синій сукні

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