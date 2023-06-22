Губы раздулись до нечеловеческих размеров: российская блогерша Картье Бугатти чуть не умерла после похода к косметологу (фото)

У российской "модницы" возникла аллергическая реакция

Многие девушки решаются на уколы ботокса, чтобы немного подкорректировать свою внешность, в частности "усовершенствовать" губы, но такая процедура порой может привести к плачевным результатам. Это доказала российская блогерша Картье Бугатти, которая делает все, чтобы привлечь больше поклонников своим нестандартным видом.

Недавно девушка пожаловалась, что едва не умерла после похода к косметологу и показала свое шокирующее перевоплощение, решив "словить" немного хайпа. Фотографиями ее внешности поделился Telegram-канал Super.ru

Блогерша решила, что ее губы после многочисленных уколов слишком большие и решила уменьшить их размер, но получилось все наоборот. После введения препарата у Картье Бугатти началась аллергическая реакция, в итоге ее губы раздуло до нечеловеческих размеров, а лицо опухло в два раза.

Картье Бугатти после укола ботокса

Губы Картье Бугатти после укола ботокса

Губы Картье Бугатти после укола ботокса

В сети ее перемены внешности вызвали бурную реакцию и саркастические замечания: "Красота неземная. Каждая копейка прям стоила того", "Красота — страшная сила", "Именно такое лицо и подходит человеку с таким псевдонимом", "Уменьшила так уменьшила", "Ну и дура, ужас", — пишут пользователи.

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