Губи роздулися до нелюдських розмірів: російська блогерка Картьє Бугатті мало не померла після походу до косметолога (фото)

У російської "модниці" виникла алергічна реакція

Багато дівчат роблять уколи ботоксу, щоб трохи підкоригувати свою зовнішність, зокрема "удосконалити" губи, але така процедура часом може призвести до плачевних результатів. Це довела російська блогерка Картьє Бугатті, яка робить все, щоб привернути більше шанувальників своїм нестандартним виглядом.

Нещодавно дівчина поскаржилася, що ледь не померла після походу до косметолога й показала своє шокуюче перевтілення, вирішивши "зловити" трохи хайпа. Фотографіями її зовнішності поділився Telegram-канал Super.ru

Блогерша вирішила, що її губи після численних уколів надто великі й вирішила зменшити їх розмір, але вийшло навпаки. Після введення препарату у Картьє Бугатті почалася алергічна реакція, в результаті її губи роздуло до нелюдських розмірів, а обличчя набрякло.

Картьє Бугатті після уколу ботоксу

Губи Картьє Бугатті після уколу ботоксу

Губи Картьє Бугатті після уколу ботоксу

У мережі її зміни зовнішності викликали бурхливу реакцію і саркастичні зауваження: "Краса неземна. Кожна копійка прямо коштувала того", "Краса — страшна сила", "Саме таке обличчя і підходить людині з таким псевдонімом", "Зменшила так зменшила", "Ну і дурепа, жах", — пишуть користувачі.

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