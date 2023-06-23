Впервые в истории: украинского актера выдвинули на номинацию премии Эмми 2023

Актеру всего 23 года

В украинском кинематографе знаменательное событие — впервые на номинацию премии Эмми в 2023 году выдвинули украинского актера. Им стал юный Захар Шадрин.

Это пока не сама номинация, но уже очень важный шаг.

Как сообщает портал awardsdaily, актер представленный на номинацию премии "Эмми" за роль в сериале-антологии от Apple TV+ "Маленькая Америка". Шадрин играет Максима, ди-джея, которому после долгих лет иммиграционной неопределенности наконец-то выдают визу в США.

"Быть первым украинским актером, представленным на премию "Эмми", — это огромная честь и возможность показать миру, что Украина наполнена выдающимися, трудолюбивыми, талантливыми личностями. Мы заслуживаем признания и достойного места на международной культурной арене как свободная и независимая, разнообразная, талантливая нация" — рассказал Шадрин в интервью для Awards Daily.

Кадр из сериала "Маленькая америка" с Захаром Шадрином

Захару Шадрину 23 года, он родился на юге Украины в городе Николаев в семье военного. В 2022 году, за две недели до начала полномасштабного вторжения он переехал в Соединенные Штаты, чтобы сняться в главной роли во втором сезоне шоу AppleTV+ "Маленькая Америка".

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