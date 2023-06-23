Вперше в історії: українського актора висунули на номінацію премії Еммі 2023

Акторові всього 23 роки

В українському кінематографі визначна подія — вперше на номінацію премії Еммі у 2023 році висунули українського актора. Ним став молодий Захар Шадрін.

Це поки що не сама номінація, але вже дуже важливий крок.

Як повідомляє портал awardsdaily, актор представлений на номінацію премії "Еммі" за роль у серіалі-антології від Apple TV+ "Маленька Америка". Шадрін грає Максима, ді-джея, якому після довгих років імміграційної невизначеності нарешті видають візу до США.

"Бути першим українським актором, представленим на премію "Еммі", — це величезна честь і можливість показати світові, що Україна наповнена видатними, працелюбними, талановитими особистостями. Ми заслуговуємо на визнання та гідне місце на міжнародній культурній арені як вільна та незалежна, різноманітна, талановита". нація" — розповів Шадрін в інтерв’ю для Awards Daily.

Кадр із серіалу "Маленька америка" із Захаром Шадріном

Захару Шадріну 23 роки, він народився на півдні України у місті Миколаїв у родині військового. У 2022 році, за два тижні до початку повномасштабного вторгнення, він переїхав до Сполучених Штатів, щоб знятися в головній ролі в другому сезоні шоу AppleTV+ "Маленька Америка".

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