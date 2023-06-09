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Премія YUNA назвала переможців 2023 року: коли відбудеться концерт-нагородження та хто на ньому виступить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Премія YUNA відбудеться 16 червня 2023 року Новина оновлена 09 червня 2023, 11:48
Премія YUNA відбудеться 16 червня 2023 року. Фото yuna.ua

Спеціальний гість премії у 2023 році – представники України на "Євробаченні 2023" гурт TVORCHI

Після "перерви" у 2022 році, через повномасштабне російське вторгнення, популярна музична премія YUNA повертається. Вже названо цьогорічних переможців, пісні яких увійшли до топ-100 найбільш ротованих нових композицій на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року.

12-а церемонія нагородження Національної музичної премії YUNA, а також святковий концерт відбудеться 16 червня 2023 року у столичному Жовтневому палаці (МЦКМ). Цьогорічний захід відбудеться під гаслом "ПІСНІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНИ", повідомляється в пресрелізі.

На врученні премії виступатимуть "Без Обмежень", KOLA, Євген Хмара, Енджі Мел, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а також Олександр Пономарьов та Михайло Хома. Спеціальними гостями шоу стануть музиканти гурт TVORCHI, гурт Скрябін із солістом Yurcash та KAMALIYA.

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

  • 24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • 2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran
  • Місто Марії – Океан Ельзи
  • Біля тополі – SHUMEI
  • Пес Патрон – KARTA SVITU
  • Біля серця – KOLA
  • Hey Hey Rise Up – Андрій Хлівнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
  • Чути гімн – SKOFKA
  • Буде весна – Макс Барських
  • Враже – Енджі Мел
  • Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
  • Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS, провідна Євробачення 2023 року Юлія Саніна – перший тренер 13 сезону проєкту "Голос країни". Артистка розповіла, які голоси та образи вона очікує побачити у рамках шоу. Кастинг вокалістів у новий сезон триває до 15 червня 2023 року. А другим тренером став автор хітів "Дежавю" та "Рандеву", творець проєкту "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров.

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#Концерт #Премія #YUNA