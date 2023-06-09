Премія YUNA назвала переможців 2023 року: коли відбудеться концерт-нагородження та хто на ньому виступить

Спеціальний гість премії у 2023 році – представники України на "Євробаченні 2023" гурт TVORCHI

Після "перерви" у 2022 році, через повномасштабне російське вторгнення, популярна музична премія YUNA повертається. Вже названо цьогорічних переможців, пісні яких увійшли до топ-100 найбільш ротованих нових композицій на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року.

12-а церемонія нагородження Національної музичної премії YUNA, а також святковий концерт відбудеться 16 червня 2023 року у столичному Жовтневому палаці (МЦКМ). Цьогорічний захід відбудеться під гаслом "ПІСНІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНИ", повідомляється в пресрелізі.

На врученні премії виступатимуть "Без Обмежень", KOLA, Євген Хмара, Енджі Мел, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а також Олександр Пономарьов та Михайло Хома. Спеціальними гостями шоу стануть музиканти гурт TVORCHI, гурт Скрябін із солістом Yurcash та KAMALIYA.

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля тополі – SHUMEI

Пес Патрон – KARTA SVITU

Біля серця – KOLA

Hey Hey Rise Up – Андрій Хлівнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн – SKOFKA

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Мел

Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

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