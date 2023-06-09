Премия YUNA назвала победителей 2023 года: когда состоится концерт-награждение и кто на нем выступит

Специальный гость премии в 2023 году – представители Украины на "Евровидении 2023" группа TVORCHI

После "перерыва" в 2022 году, по причине полномасштабного российского вторжения, популярная музыкальная премия YUNA возвращается. Уже названы победители этого года, песни которых вошли в топ-100 наиболее ротированных новых композиций на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года.

12-я церемония награждения Национальной музыкальной премии YUNA, а также праздничный концерт пройдет 16 июня 2023 года в столичном Октябрьском дворце (МЦКМ). В этом году мероприятие состоится под лозунгом "ПІСНІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНИ", сообщается в пресс-релизе.

На вручении премии выступят "Без Обмежень", KOLA, Евгений Хмара, Энджи Мел, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а также Александр Пономарев и Михаил Хома. Специальными гостями шоу станут музыканты группа TVORCHI, группа Скрябин с солистом Yurcash и KAMALIYA.

Победили 12 песен, набравших больше всего голосов экспертов:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля тополі – SHUMEI

Пес Патрон – KARTA SVITU

Біля серця – KOLA

Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн – SKOFKA

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Ранее "Телеграф" сообщал, что фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS, ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина – первый тренер 13 сезона проекта "Голос країни". Артистка рассказала, какие голоса и образы она ожидает увидеть в рамках шоу. Кастинг вокалистов в новый сезон длится до 15 июня 2023 года. А вторым тренером стал — автор хитов "Дежавю" и "Рандеву", создатель проекта "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров.