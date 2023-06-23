Таких всего два: носители каких имен празднуют День ангела 24 июня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 24 июня, в 2023 году отмечается День бассейна, Всемирный день смурфиков, День бармена и миксолога, Международный день феи. Также в этот день празднуют свои именины носители двух имен.

Мужские именины 24 июня

Варфоломей, — это имя происходит от греческого "Бартоломаиос", что в свою очередь появилось от арамейского "сын Талмая". Переводится это имя как "борозда", "вспаханная земля", "сын земли", "богатый земледелец". На территорию современной Украины имя пришло вместе с христианством, однако так и не получило сильного распространения, — люди просто не могли правильно выговорить это имя, из-за чего часто его искажали. 24 июня церковью почитается святой Варфоломей (Нафанаил), один из 12-ти апостолов Христа, который упоминается в Новом Завете.

Женские именины 24 июня

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". В Украине на сегодняшний день это имя очень распространено. 24 июня почитается мученица Мария Пергамская.

Как известно, в разные дни церковь почитает память святых и мучеников, которые внесли свой вклад в сохранение и распространение христианства, — в те самые дни отмечаются и Дни ангела верующих, которые носят такое же имя, как и мученики, и родились незадолго до дня их памяти. Считается, что святые выступают покровителями своих тезок и оберегают их от бед в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.