Таких лише два: носії яких імен святкують День ангела 24 червня

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 24 червня, у 2023 році відзначається День басейну, Всесвітній день смурфіків, День бармена та міксолога, Міжнародний день феї. Також в цей день святкують свої іменини носії двох імен.

Чоловічі іменини 24 червня

Варфоломій, — це ім’я походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая". Перекладається це ім’я як "борозна", "орана земля", "син землі", "багатий землероб". На територію сучасної України ім’я прийшло разом із християнством, проте так і не набуло сильного поширення — люди просто не могли правильно вимовити це ім’я, через що його часто спотворювали. 24 червня церквою вшановується святий Варфоломій (Нафанаїл), один із 12-ти апостолів Христа, який згадується у Новому Завіті.

Жіночі іменини 24 червня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". В Україні на сьогодні це ім’я є дуже поширеним. 24 червня вшановується мучениця Марія Пергамська.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять святих і мучеників, які зробили свій внесок у збереження та поширення християнства, — у ті ж дні відзначаються і Дні ангела віруючих, які носять таке ж ім’я, як і мученики, і народилися незадовго до їхнього дня пам’яті. Вважається, що святі виступають покровителями своїх тезок та оберігають їх від бід протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні відзначаються усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.